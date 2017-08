Ramblas reabriram de manhã sob fortes medidas de segurança

Não se sabe ainda se se trata do condutor da carrinha, um jovem de 17 anos, que terá atropelado mortalmente treze pessoas e feriu mais de uma centena.



Moussa Oukabir será irmão de um dos três homens já detidos pela policia.



A polícia admite também que Moussa possa ter sido abatido horas depois, no atentado de Canbrils.



Nessa estância balnear, a cerca de 120 quilómetros a sul de Barcelona, cinco homens terão usado um carro para atropelar várias pessoas, abalroando depois uma barreira policial.



Quatro foram abatidos por uma agente da polícia catalã e o quinto foi derrubado a tiro por agentes à paisana, acabando por sucumbir aos ferimentos.



As autoridades suspeitam que uma explosão em Alcanar, na noite de quarta feira, esteja também relacionada com os dois atentados.



os atentados teriam sido perpetrados por uma célula de pelo menos oito elementos, que estaria a preparar "há várias semanas" um atentado "de grande envergadura".



Esta manhã, em Barcelona, as Ramblas reabriram sob fortes medidas de segurança.