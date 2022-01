Ramos-Horta e Felizberto Duarte formalizam candidaturas às presidenciais timorenses

", disse à Lusa Tomás Cabral, representante oficial da candidatura de José Ramos-Horta, apoiado pelo Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT) de Xanana Gusmão.Também hoje, Felizberto Araújo Duarte, que foi presidente da Agência Especializada de Investimento e ocupou vários cargos na administração pública timorense, formalizou a sua candidatura no Tribunal de Recurso.", disse à Lusa.José Ramos-Horta, por seu lado, que está em viagem para fora da capital, disse à Lusa que está "sereno e sóbrio" antes do arranque da campanha, que começa a 2 de fevereiro.Com a apresentação das duas candidaturas sobem para três o número de candidatos que já formalizaram a sua intenção junto do Tribunal de Recurso, depois da presidente do Partido Trabalhista (PT), Ângela Freitas, ter entregue a documentação na quarta-feira.

A primeira volta das eleições presidenciais decorre a 19 de março.