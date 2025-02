Ramos-Horta felicita Angola pela presidência rotativa da União Africana

A nomeação reconhece a "dedicação e o firme compromisso do presidente João Lourenço para com o progresso de Angola e do continente africano", afirmou José Ramos-Horta, em comunicado divulgado à imprensa, citando a carta oficial que enviou ao chefe de Estado angolano, na segunda-feira.

Angola assumiu no sábado a presidência rotativa da União Africana durante a 38.ª cimeira de chefes de Estado e de Governo, que decorreu em Adis Abeba, na Etiópia.

Segundo o comunicado timorense, o prémio Nobel da Paz elogiou também o discurso de João Lourenço, que "delineou uma visão clara para a promoção da unidade, resolução de conflitos e enfrentar os desafios globais que afetam a região".

"Confiamos que a sua liderança continuará a fortalecer a cooperação regional e internacional, a promover a paz, a estabilidade e o desenvolvimento sustentável", acrescentou o presidente de Timor-Leste.

É a primeira vez que Angola assume a presidência da organização de estados africanos.

O presidente de Angola tem prevista uma deslocação oficial a Timor-Leste entre 9 e 11 de março para reforço da cooperação bilateral, informou na segunda-feira o chefe da diplomacia timorense, Bendito Freitas.