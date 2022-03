Ramos-Horta "feliz e animado" com grande apoio nacional

"Estou muito, muito animado e feliz porque concorrendo com 15 outros candidatos, fiquei em primeiro lugar com quase 47%, pouco mais do dobro do segundo mais votado", afirmou José Ramos-Horta à Lusa.

"E além da política, dos compromissos da política, há sempre o fator humano. Foi mais uma grande lição de humildade ao receber tanto apoio, tanto carinho, tanto sacrifício de muitos timorenses de todas as idades e classes sociais que se mobilizaram para apoiar esta candidatura", afirmou.

Ramos-Horta falou à Lusa com a contagem praticamente concluída e a confirmação de que vai ser necessária uma segunda volta, que o colocará frente a frente com Francisco Guterres Lú-Olo, uma repetição do que ocorreu nas eleições de 2007.

"Vamos à segunda ronda, tal como aconteceu em 2007. E eu nessa segunda volta consegui quase 80% dos votos", recordou.

O ex-Presidente e Prémio Nobel da Paz escusou-se a avançar já com que apoios adicionais contará na segunda volta, além do de Xanana Gusmão e do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), que o apoiou na primeira.

"Eu não quero reivindicar ou reclamar apoios eu próprio. Estou em contacto com várias personalidades que concorreram para esta eleição. Não vou divulgar nomes, nem adiantar nada. Mas como é obvio, pessoalmente estou a fazer estes contactos em vista à segunda volta", disse.

Questionado sobre os fatores que contribuíram para a sua vitória, Ramos-Horta disse que ao longo da campanha, e nos dois anos anteriores, sentiu que o eleitorado "quer Xanana Gusmão de volta na chefia do Governo" e a ele na Presidência.

Um apoio, considerou, que traduz a vontade de "dinamizar a economia, restaurar a posição de Timor-Leste no plano internacional, ser mais relevante no plano regional e internacional".

Ao mesmo tempo, considerou, os resultados traduzem uma "rejeição da atual liderança da Fretilin".

Sobre a segunda volta, Ramos-Horta disse que vai manter "o civismo" que diz ter caraterizado a primeira, sem "um único ato de violência perpetrado por elementos da sua campanha", apesar, sustenta, da "muita violência verbal da campanha da Fretilin".

"Não vou mudar de tom, vou continuar a reiterar que a minha campanha não tem inimigos, tem uma visão, um programa como Presidente para o país que é de apaziguar a sociedade e mobilizar recursos nacionais e internacionais para melhorar a vida das pessoas, dinamizar a economia", disse.

"Tenho um grande leque de contactos no mundo, incluindo no mundo de investimentos e negócios, sobretudo aqui na região, e quero mobilizar esses apoios para Timor-Leste", acrescentou, reforçando igualmente a agenda de adesão de Timor-Leste à Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN).

Com a contagem dos votos quase concluída, José Ramos-Horta é o candidato mais votado, com 290.386 votos e 46.33% do total, à frente de Francisco Guterres Lú-Olo com 22,29%, Armanda Berta dos Santos com 8,74%, Lere Anan Timur com 7,54% e Mariano Sabino com 7,3%.

Depois do final do escrutínio pelo Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE), há ainda o processo de verificação e validação final pela Comissão Nacional de Eleições (CNE), que inclui a verificação de votos reclamados.