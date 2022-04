Ramos-Horta foi eleito presidente da República de Timor-Leste

José Ramos-Horta foi eleito Presidente da República de Timor-Leste. Ganhou com mais de 60 por cento dos votos. Ele diz que esta vitória traduz o grande compromisso do povo timorense com a democracia e promete trabalhar para garantir o diálogo e a unidade.