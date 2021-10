Rangel contra o atentismo: não se pode esperar que o PS "caia de podre"

Paulo Rangel diz que não se conforma com um partido que apenas espera que o PS se "afogue no pântano ou caia de podre". O eurodeputado apresentou assim a candidatura à liderança do PSD. Prometeu o regresso dos debates quinzenais e desafiou António Costa a ir a votos em 2023.