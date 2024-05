Rangel discutiu com Stoltenberg "flanco sul" e papel de Portugal na NATO

"Depois de regressar a Bruxelas, durante a tarde, Jens Stoltenberg encontrou-se com Paulo Rangel no quartel-general da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO)", escreveu a porta-voz do secretário-geral da NATO na rede social X.

Rangel e Stoltenberg discutiram a preparação da cimeira de Washington, "o flanco sul da Aliança e o importante papel de Portugal" na organização político-militar.