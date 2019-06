Partilhar o artigo Rangel reeleito para 3.º mandato como vice-presidente do grupo parlamentar do PPE Imprimir o artigo Rangel reeleito para 3.º mandato como vice-presidente do grupo parlamentar do PPE Enviar por email o artigo Rangel reeleito para 3.º mandato como vice-presidente do grupo parlamentar do PPE Aumentar a fonte do artigo Rangel reeleito para 3.º mandato como vice-presidente do grupo parlamentar do PPE Diminuir a fonte do artigo Rangel reeleito para 3.º mandato como vice-presidente do grupo parlamentar do PPE Ouvir o artigo Rangel reeleito para 3.º mandato como vice-presidente do grupo parlamentar do PPE

Tópicos:

Lange Holanda McGuinness Irlanda Evangelos Meiakis Grécia Siegfried Muresan Roménia, Popular, Rangel Esteban González Pons,