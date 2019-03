Partilhar o artigo "Rapaz do ovo" explica ataque a político que justificava massacre da mesquita Imprimir o artigo "Rapaz do ovo" explica ataque a político que justificava massacre da mesquita Enviar por email o artigo "Rapaz do ovo" explica ataque a político que justificava massacre da mesquita Aumentar a fonte do artigo "Rapaz do ovo" explica ataque a político que justificava massacre da mesquita Diminuir a fonte do artigo "Rapaz do ovo" explica ataque a político que justificava massacre da mesquita Ouvir o artigo "Rapaz do ovo" explica ataque a político que justificava massacre da mesquita