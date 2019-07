Raposa faz travessia no gelo da Noruega ao Canadá

Paulo Alexandre Amaral - RTP01 Jul, 2019, 19:39 / atualizado em 01 Jul, 2019, 19:56 | Mundo

A raposa fora largada em Março de 2018 na costa leste de Spitsbergen, a ilha principal das Svalbard. Os cientistas tinham colocado um equipamento GPS no animal e foi esse equipamento que permitiu depois registar a longa travessia do gelo entre território norueguês e o Canadá.







De acordo com os registos do GPS, que deixaram a equipa atónita, a jovem raposa com menos de um ano de idade lançou-se numa jornada épica pelo gelo que a fez percorrer 3.506 quilómetros em apenas 76 dias.





Instituto Polar da Noruega





Uma explicação avançada pela equipa do Instituto Polar Norueguês que monitorizou as deslocações aponta para a demanda do jovem espécime por alimento, o que teria levado em última instância a um tão longo percurso feito a uma média de 46 quilómetros por dia, mas em que algumas das jornadas se estenderam por 155 quilómetros em 24 horas.





São números que muito justamente suscitam dúvidas e levam à procura de outras explicações. Um cenário que chegou a estar nas cogitações dos cientistas foi aquele da morte ou captura da raposa e o seu transporte por mão humana. No entanto, esta hipótese acabaria por ser abandonada, uma vez que na área não foi detectada a presença de qualquer barco na altura da travessia.

Nunca fora registada raposa tão veloz





Certo será, portanto, que a pequena raposa se empenhou numa jornada de sobrevivência que, numa primeira fase, a levou da costa Leste de Spitsbergen até à Gronelândia, numa distância de 1.512 quilómetros em apenas 21 dias. Logo depois, numa segunda fase, demorou mais 55 dias para fazer os restantes dois mil quilómetros até à costa Norte do Canadá, ilha de Ellesmere. A jovem raposa chegou a percorrer, em algumas jornadas, mais de 150 quilómetros.





“No início nem queríamos acreditar no que estávamos a ver. Pensámos que estava morta, ou que tinha sido carregada para um barco, mas não havia barcos na área. Ficámos abismados”, declarou Eva Fuglei, do Instituto Polar, à estação pública norueguesa NRK.





Eva Fuglei, que investiga a forma como as mudanças dramáticas das estações no Ártico têm afectado a sobrevivência daquela espécie, adiantou que “há comida suficiente no Verão, mas tudo se torna mais difícil no Inverno. Nessa altura é frequente a raposa do Ártico migrar para outras regiões pra encontrar comida”.





Mas esta raposa, sublinha a investigadora, “foi muito mais longe do que outros indivíduos que monitorizámos e isso mostra a excepcional capacidade desta pequena criatura”.