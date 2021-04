Raptada em Maputo mulher quando abandonava as instalações do Consulado-Geral de Portugal

Não se conhecem mais detalhes do rapto, mas a RTP apurou que se trata da mulher do proprietário de um hotel em Nampula que terá dupla nacionalidade: moçambicana e portuguesa.



Depois de vários meses sem raptos em Maputo, este é o segundo no espaço de apenas 48 horas.



No domingo, um empresário de nacionalidade indiana também foi levado por um grupo de indivíduos numa rua da capital de Moçambique.