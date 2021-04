Rapto de portuguesa em Maputo seguido em Lisboa

Numa nota por escrito, o Ministério dos Negócios Estrangeiros assegurou que “está a acompanhar este caso de perto e em contacto com as autoridades locais”.



E acrescentou que “já manifestou (às autoridades locais) disponibilidade para colaborar na investigação, através da Embaixada e do Consulado-Geral de Portugal em Maputo”.



“Procuramos atualmente obter todas as informações possíveis que permitam ajudar esta compatriota”, pode ler-se na nota enviada pelo Ministério liderado por Augusto Santos Silva à agência Lusa.



Uma mulher de 49 anos residente no norte de Moçambique e com nacionalidade portuguesa foi raptada na terça-feira em frente ao Consulado Geral de Portugal em Maputo, informou a polícia moçambicana.



O rapto ocorreu às 11h00 (10h00 em Lisboa), depois de a vítima deixar o edifício do consulado na Avenida Mao Tse Tung, disse o porta-voz da PRM na cidade de Maputo, Leonel Muchina.



Quando se dirigia para o seu automóvel, a vítima "foi intercetada" por indivíduos desconhecidos numa viatura ligeira com uma arma que se suspeita que fosse uma AKM47, referiu o porta-voz, que não avançou a nacionalidade da vítima.



No entanto, outra fonte que acompanha o caso confirmou que a vítima tem nacionalidade portuguesa e tinha ido tratar da renovação de documentos ao consulado.



A vítima, residente em Nampula, é mulher de um empresário com atividade na área da hotelaria naquela província.



Segundo as autoridades moçambicanas, o grupo de raptores terá arrastado a vítima até ao automóvel em que fugiram.



“Nós fizemos uma reconstituição deste crime", acrescentou.