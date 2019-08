"Razões humanitárias". Congressista dos EUA recusa visto israelita

RTP16 Ago, 2019, 14:55 / atualizado em 16 Ago, 2019, 15:06 | Mundo

Num declaração citada pela agência Reuters, Tlaib afirmou que Israel pretendia silenciá-la e tratá-la como uma criminosa. Admiti-lo, disse, "seria matar uma parte de mim". E acrescentou: "Decidi que visitar a minha avó nestas condições opressivas vai contra tudo aquilo em que acredito - lutar contra o racismo, a opressão e a injustiça".

A norte-americana de origem palestiniana Rashida Tlaib é defensora do movimento BDS (Boicote, Desinvestimento e Sanções) contra o apartheid israelita. A visita que tinha agendada à Margem Ocidental do Jordão com a também congressista norte-americana Ilan Omar começou por tropeçar numa recusa de visto das autoridades israelitas, instigadas pelo presidente Donald Trump.





Contudo, o facto de Tlaib pretender visitar a sua avó, agora com 90 anos, acabou por levar Israel a anunciar que permitiria a visita "por razões humanitárias". Omar continuaria impedida de entrar em Israel ou nos territórios ocupados por Israel.