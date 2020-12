RCA. Antigo PR aceita invalidação da sua candidatura às presidenciais

François Bozizé, que regressou ao país em dezembro de 2019 após sete anos de exílio, viu a sua candidatura ser anulada pelo Tribunal Constitucional da RCA no passado dia 03.

O antigo Presidente, que liderou o país entre 2003 e 2013, era apontado como o principal adversário ao atual chefe de Estado, Faustin Archange Touadéra, eleito em 2016 e que procura um segundo mandato contra uma oposição dispersa, nas eleições presidenciais marcadas para dia 27.

De acordo com a agência noticiosa France-Presse (AFP), Bozizé afirmou hoje que concordou em "cumprir sem reservas o veredicto do Tribunal Constitucional" que invalida a sua candidatura.

Bozizé apelou também aos líderes da plataforma de partidos da oposição COD 2020, que preside, para que escolham "um único candidato".

Atualmente, Touadéra enfrenta 16 candidatos ao cargo de Presidente.

A RCA caiu no caos e na violência em 2013, depois do derrube do então Presidente da RCA, François Bozizé, por grupos armados juntos na Séléka, o que suscitou a oposição de outras milícias, agrupadas sob a designação anti-Balaka.

Desde então, o território centro-africano tem sido palco de confrontos comunitários entre estes grupos, que obrigaram quase um quarto dos 4,7 milhões de habitantes da RCA a abandonarem as suas casas.

O Governo centro-africano controla um quinto do território, sendo o resto dividido por mais de 15 milícias que procuram obter dinheiro através de raptos, extorsão, bloqueio de vias de comunicação, recursos minerais (diamantes e ouro, entre outros), roubo de gado e abate de elefantes para venda de marfim.

Um acordo de paz foi assinado em Cartum, capital do Sudão, em fevereiro de 2019 por Governo e por 14 grupos armados, e um mês mais tarde as partes entenderam-se sobre um governo inclusivo, no âmbito do processo de paz.

Na antecipação das eleições, a missão das Nações Unidas na RCA apontou que estas são "uma oportunidade para consolidar o processo democrático".

Portugal está presente na RCA desde o início de 2017. A 7.ª Força Nacional Destacada, constituída por 180 militares, encontra-se no país e integra a missão da ONU, a Minusca.