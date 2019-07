RCA. Mogherini desloca-se ao país para ver apoio europeu, anunciou ministra francesa

Lusa09 Jul, 2019, 23:39 | Mundo

As declarações de Parly foram feitas durante a sua deslocação à RCA para participar na transferência do comando da Missão Europeia de Treino Militar - República Centro-Africana (EUMT-RCA), liderado pelo general português Hermínio Maio, para o general francês Eric Peltier, realizada na segunda-feira.

Parly fez a revelação, em declarações aos jornalistas, ao acentuar o envolvimento europeu no processo de paz e estabilização da RCA.

"A União Europeia está ao lado da RCA. Portugal e França são duas nações fortemente implicadas no regresso da paz à RCA", insistiu.

"A União Europeia está ao lado da RCA. Portugal e França são duas nações fortemente implicadas no regresso da paz à RCA", insistiu.

Como exemplo deste envolvimento, Parly mencionou que a União Europeia investe na RCA "mais de 100 milhões de euros por ano desde 2014", anunciando a deslocação de Mogherini à RCA "esta semana".

Com a sua visita, a alta-representante europeia pretende "constatar o que estes investimentos permitem fazer pelo país", bem como "apoiar todos os atores deste desenvolvimento, para que as suas ações se possam desenvolver no tempo, porque (o europeu) é um investimento a longo prazo".

A RCA caiu no caos e na violência em 2013, depois do derrube do ex-Presidente François Bozizé por grupos armados juntos na Séléka, o que suscitou a oposição de outras milícias, agrupadas sob a designação anti-Balaka.

O Governo centro-africano controla cerca de um quinto do território. O resto é dividido por mais de 15 milícias que procuram obter dinheiro através de raptos, extorsão, bloqueio de vias de comunicação, recursos minerais (diamantes e ouro, entre outros), roubo de gado e abate de elefantes para venda de marfim.

O acordo de paz foi assinado em Cartum, capital do Sudão, no início de fevereiro pelo Governo da RCA e por 14 grupos armados. Um mês mais tarde, as partes entenderam-se sobre um governo inclusivo, no âmbito do processo de paz.

Portugal está presente na RCA desde o início de 2017, no quadro da Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização na República Centro-Africana (MINUSCA), cujo 2.º comandante é o major-general Marcos Serronha, onde agora tem a 5.ª Força Nacional Destacada (FND) e tem militares na Missão Europeia de Treino Militar-República Centro-Africana (EUMT-RCA).

A 5.ª FND, que tem a função de Força de Reação Rápida, integra 180 militares do Exército, na sua maioria elementos dos Comandos (22 oficiais, 44 sargentos e 114 praças, das quais nove são mulheres), e três da Força Aérea.