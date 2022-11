RCA. Morto soldado marroquino da missão da ONU

"A Minusca condena este ataque contra um capacete azul e recorda que pode ser considerado um crime de guerra à luz do direito internacional e é passível de ser processado pela justiça nacional e internacional", acrescentou.

O incidente ocorreu no aeródromo de Obo (sudeste), quando a vítima e os companheiros estavam a assegurar o perímetro para uma aterragem.

A Minusca apelou às autoridades da África Central para que "não poupem esforços para identificar os perpetradores deste ataque, para que sejam rapidamente levados à justiça", de acordo com o seu comunicado.

Além disso, a missão da ONU abriu também "imediatamente" uma investigação para esclarecer as circunstâncias do ataque.

A República Centro-Africana tem vindo a sofrer uma violência sistémica desde finais de 2012, quando uma coligação de grupos rebeldes da maioria muçulmana do nordeste - a Séléka - apreendeu Bangui e derrubou o Presidente François Bozizé, após dez anos no poder (2003-2013), desencadeando uma guerra civil sangrenta.

Apesar da assinatura de um acordo de paz em 2019 e de um cessar-fogo unilateral em outubro de 2021, dois terços do país - rico em diamantes, urânio e ouro - são controlados por milícias.

A 14 de novembro, o Conselho de Segurança da ONU concordou em prolongar a missão Minusca, uma das maiores que as Nações Unidas têm, por mais um ano, com o objetivo de proteger a população civil e apoiar as autoridades da África Central num processo de transição.

De acordo com o Ministério da Defesa, Portugal tem 204 militares e 45 meios empenhados nesta missão.