RDCongo anuncia "regresso gradual" a Goma dos deslocados pela erupção do vulcão Nyiragongo

O primeiro-ministro da República Democrática do Congo (RDCongo) anunciou hoje o "regresso gradual" de dezenas de milhares de pessoas deslocadas, que deixaram Goma, no leste do país, após uma erupção do vulcão Nyiragongo em 22 de maio último.