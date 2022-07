RDCongo e Ruanda acordam cessar-fogo e mecanismo de observação `ad-hoc`

O Presidente da Republica Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, e o seu homólogo do Ruanda, Paul Kagame, encontraram-se hoje em Luanda para uma cimeira tripartida mediada por João Lourenço para discutir uma solução para o conflito armado na fronteira leste da RDCongo, cuja responsabilidade as autoridades congolesas atribuem ao Ruanda.

Os três chefes de Estado fizeram curtas declarações aos jornalistas, sem direito a perguntas, após a reunião, que durou mais de duas horas, mostrando-se satisfeitos com os avanços conseguidos e os resultados "satisfatórios" do encontro.