RDCongo ordena regresso de embaixadores na ONU e no Japão por "infrações graves"

A República Democrática do Congo (RDCongo) ordenou o regresso de três embaixadores no Japão e nas Nações Unidas na sequência de "infrações graves", apurou a agência de notícias France-Presse (AFP) junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros.