Reabrir a América. A nova frente de guerra em três fases

Os números ainda são expressivos nos Estados Unidos. Mais de quatro mil mortos em 24 horas, elevando para cerca de 33 mil o total de vítimas mortais no país, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins esta quinta-feira.





“A América quer estar aberta e os Americanos querem estar abertos”, afirmou o Presidente norte-americano., reforçou.

A próxima frente de batalha é reabrir a América. Sob pena, diz Trump, de haver graves consequências na saúde pública: um aumento do abuso de drogas, álcool, doenças cardíacas e outros problemas “físicos e mentais”.







Dito isto, apresentou as linhas mestras para sair do confinamento, aquelas que servirão de guias para os governadores de cada Estado no levantamento das restrições ao longo dos próximos meses.







A democrata Nancy Pelosi considerou o plano “vago e inconsistente”.

Donald Trump considera que a economia tem de dar “um passo cuidadoso de cada vez”, mas pediu que os Governadores, a quem prometeu a condução efetiva da situação em cada Estado, ajam “rapidamente”, dependendo do que queiram fazer.







Para o Presidente, quem está saudável deve voltar a trabalhar “quando as condições o permitirem” e que as medidas de distanciamento social têm de manter-se.





Trump tem vindo a advogar que a economia deve retomar a normalidade, depois do confinamento ter feito disparar o desemprego. Mais de 20 milhões de pessoas inscreveram-se já nos centros de emprego, despedidas. Só no último mês.



No entanto, vários especialistas e governadores tinham lançado avisos contra a reabertura da economia demasiado cedo. Anthony Fauci, o perito de doenças infeciosas que aconselha a Administração, considerou que retomar a economia a 1 de maio seria “demasiado otimista”.



Ron Klain, que supervisiou a resposta ao Ébola na Administração Obama, veio lançar críticas ao plano do presidente. “Isto não é um plano. Quase nem é sequer um powerpoint”, disse, no Twitter.



A democrata Nancy Pelosi advogou, por seu lado, que a testagem era a chave para reabrir a economia, dizendo que o plano é “vago” e “inconsistente” e acusando Trump de não ouvir os cientistas para produzir e distribuir por todo o países testes rápidos.



“Abrir a América novamente” articulado em três fases

O guia conta com 18 páginas que detalham as três fases para que cada Estado possa reavivar a sua economia e os critérios precisos que determinam a passagem de uma fase para a outra. Cada fase tem, no mínimo, 14 dias.







A primeira fase poderá ser iniciada dentro desse tempo, 14 dias, se os números demonstrarem uma descida. Mas Trump admite que alguns Estados possam avançar mais cedo, na sexta-feira. Há 29 Estados nessa posição, revelou o presidente.







Fase um







A primeira fase mantém muitos das medidas que estão em vigor no confinamento quanto a evitar viagens desnecessárias e agrupamentos de pessoas (mais de 10), enquanto o teletrabalho continua a ser incentivado.







No entanto, permite que locais como restaurantes, locais de oração e eventos desportivos possam abrir desde que sigam protocolos estritos de distanciamento social. Os ginásios poderão reabrir, com novas regras.





Os hospitais poderão retomar algumas cirurgias eletivas que têm estado suspensas.



Fase dois





Se a primeira fase decorrer sem que haja um aumento significativo de novos casos, então dá-se novo passo em direção à reabertura da economia.





Passam a ser possíveis as viagens não essenciais, as escolas podem reabrir e os bares podem operar com menores capacidades de ocupação.







Os agrupamentos de pessoas até 50 elementos podem acontecer.







Fase três





Será o “novo normal”.







Passam a ser adotados em permanência novos standards de higiene e mais espaço entre pessoas, para evitar a propagação do vírus.







Nesta fase, os Estados que sejam palco de uma descida sustentada do número de casos podem aprovar “interações públicas” com distância social e com os locais de trabalho a poderem operar sem restrições.







Poderão ser retomadas as visitas a lares e hospitais e os bares podem aumentar a sua capacidade de receber pessoas. Pode ser equacionado sugerir que os idosos evitem locais com muita gente.







Para que se possa voltar ao normal na totalidade, terá de haver, pelo menos, um mês de avaliação.







Nos Estados em que as infeções voltarem a subir, o regresso à normalidade demorará mais tempo.







O coordenador da Casa Branca para a luta contra a Covid-19, Dr Deborah Birx, reforçou que se os Estados atravessarem estas três fases, podem permitir que mais e mais trabalhadores possam voltar a trabalhar.







Há recomendações gerais sobre higiene e medidas a tomar por todos, em todas as fases. Uma dessas indicações passa por criar um “programa robusto de testagem”, que inclui testes de anticorpos para os trabalhadores hospitalares. Inclui ainda a georreferenciação de pessoas que contactaram com infetados, através do telemóvel.

Recomendações, não ordens

“A decisão caberá aos governadores”, precisou Donald Trump na apresentação do documento. “Vocês vão dirigir as operações, nós vamos ajudar-vos”, argumentou.





O plano é um conjunto de recomendações, não de ordens. Nesse sentido, é um recuo àquilo que o presidente tinha reclamado na segunda-feira, argumentando que tinha autoridade total para mandar os Estados sair ou permanecer no confinamento.







Na quarta-feira, o vice-presidente Mike Pence revelou que 24 por cento dos Estados Unidos não têm casos reportados de coronavírus. Metade dos Estados têm menos de 2.500 casos.



O governador de Nova Iorque já veio dizer que aquele Estado vai continuar com indicação para os cidadãos permanecerem em casa até 15 de maio. É o Estado mais afetado e esta semana parece ter apresentado alguns sinais de estabilização.







Os governadores de Michigan, Ohio, Wisconsin, Minnesota, Illinois, Indiana e Kentucky anunciaram que vão trabalhar em conjunto para reabrir a região.





“Reconhecemos que as nossas economias dependem umas das outras e por isso temos de trabalhar em conjunto para abrir a nossa economia com segurança para que as pessoas possam voltar ao trabalho e as pessoas possam voltar a erguer-se”, revela um comunicado conjunto.