Reação da WTA. Videoconferência entre Shuai e Bach não afasta receios

nas últimas três semanas,

No sábado, os meios de comunicação estatais da China libertaram imagens da tenista a jantar com amigos. Um dia depois, Penga surgia a figurar num torneio de ténis infantil, em Pequim.





O editor-chefe do jornal chinês Global Times, Hu Jin, publicou no domingo, no Twitter, um vídeo em que Peng Shuai surge a sorrir, a acenar e a autografar bolas de ténis para crianças. A tenista denunciou os alegados abusos sexuais a 2 de novembro. Foi bom ver Peng Shuai em videos recentes, mas estes não aliviam ou respondem à preocupação da WTA sobre o seu bem-estar e a capacidade de comunicar sem censura ou coerção”, reagiu já esta segunda-feira um porta-voz da WTA, num e-mail citado pela edição online do jornal britânico The Guardian.



Quanto às fotografias da videoconferência entre Peng e o presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), o mesmo porta-voz insistiu:





Também esta segunda-feira um porta-voz do Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros, citado pela Reuters, voltou à carga com a afirmação de que a estrela chinesa do ténis mundial esteve recentemente em atividades públicas.

Uma conversa de 30 minutos



Em comunicado, o COI adiantou que o presidente da estrutura esteve à conversa com a tenista durante meia-hora. Peng Shuai teria mesmo agradecido a preocupação:“É por isso que prefere passar o seu tempo, agora, com amigos e a família. Contudo, vai continuar a estar envolvida com o ténis, o desporto que tanto ama”, acrescentou o Comité.

A WTA ameaçou retirar à China o acolhimento de futuros torneios de ténis por causa do caso de Peng Shuai.



Até ao momento, as alegações de Peng não mereceram qualquer comentário público por parte das autoridades chinesas - ou do próprio ministro Zhang Gaoli.O ministro francês dos Negócios Estrangeiros, Jean-Yves Le Drian, exortou no domingo o Governo chinês a deixar que Peng fale publicamente., vincou o governante, para acenar com eventuais consequências diplomáticas para Pequim.De resto, também os Estados Unidos e a Grã-Bretanha reclamaram da China o fornecimento de provas do paradeiro de Peng Shuai.

Novak Djokovic, número um mundial, veio dizer que seria estranho organizar torneios na China se a “horrível” situação que envolve a tenista chinesa ficasse por clarificar.