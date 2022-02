Reações à agressão russa começam a surgir

A Austrália e a Nova Zelândia condenaram o possível envio de soldados russos para "manutenção da paz" nos territórios separatistas pró-russos de Donetsk e Lugansk, no leste da Ucrânia.





O primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, afirmou que "a Rússia devia dar um passo atrás, devia retirar-se incondicionalmente para a própria fronteira e parar de ameaçar os países vizinhos".



Numa entrevista coletiva no estado australiano da Tasmânia, Morrison disse que as ações da Rússia eram "inaceitáveis, não provocadas e injustificadas", tendo alertado que uma invasão "sem sentido" da Ucrânia por Moscovo teria um "custo sério e significativo para a Rússia".



O líder da Austrália sublinhou que a comunidade internacional não pode permitir que "ameaças de violência sejam usadas para tentar tirar vantagem da posição de uma nação sobre outras".



"Posso garantir que, no momento em que outros países implementarem sanções fortes e severas à Rússia, estaremos em sintonia com eles", disse.



A ministra dos Negócios Estrangeiros neozelandesa, Nanaia Mahuta, escreveu nas redes sociais que "a Nova Zelândia apoia fortemente a soberania e a integridade territorial da Ucrânia".



"As ações da Rússia violam o direito internacional e interrompem os esforços diplomáticos para encontrar uma solução pacífica", disse Mahuta.







A oposição venezuelana liderada por Juan Guaidó expressou solidariedade com a Ucrânia depois de o presidente russo reconhecer a independência das autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk e decretar o destacamento de militares.



"Rejeitamos e ignoramos essas supostas 'repúblicas' controladas pela Rússia e exigimos respeito pelo direito de cada povo de escolher o destino de forma autónoma", afirmou o bloco antichavista em comunicado à imprensa, considerando que tal reconhecimento deve ser "incondicionalmente repudiado" por todos os democratas, "enfrentando o autoritarismo global" em todas as suas formas.







Vozes contrárias





Já o partido no poder na Venezuela, o Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), considerou que a Rússia tem direito a defender "a sua posição e território", no que resreferindo-se às tensões internacionais perante uma possível ofensiva militar russa na Ucrânia.





Pelo contrário, o Presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, apoiou na segunda-feira o chefe de Estado russo, Vladimir Putin, no reconhecimento unilateral de Donetsk e Lugansk. No entanto, Ortega não confirmou se a Nicarágua vai também reconhecer os dois territórios.



O anúncio de Putin gerou, de forma imediata, uma onda de condenações da parte dos principais atores internacionais implicados na crise da Ucrânia e que apoiam Kiev, nomeadamente os Estados Unidos, a NATO e a UE.