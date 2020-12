Real Sociedad regressa aos triunfos no dérbi basco e isola-se no terceiro lugar

O médio espanhol apontou o único tento do encontro da 16.ª jornada, logo aos cinco minutos, no Estádio San Mamés, que permitiu ao conjunto de Imanol Alguacil voltar a saborear uma vitória 10 jogos oficiais depois.



Numa tabela liderada pelo Atlético de Madrid, com 35 pontos, mais dois do que o segundo colocado Real Madrid, a Real Sociedad passa a somar 29 pontos e ‘descola’ de Sevilha e Villarreal, ambos com 26.



Ainda no dia de hoje, a partir das 15:15, o penúltimo e 19.º classificado Osasuna, com 12, recebe o Alavés, 13.º, com 17.