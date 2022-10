Realizador japonês condenado a dez anos de prisão

A sentença foi proferida na quarta-feira. O jovem de 20 anos foi condenado a sete anos de prisão por violação das leis de comunicação e mais três anos por sedição, disseram fontes diplomáticas à emissora pública japonesa NHK.

Os detalhes específicos da decisão do tribunal de Myanmar (antiga Birmânia) não são conhecidos, uma vez que a sentença foi proferida à porta fechada e sem a presença do advogado de Kubota, de acordo com a NHK.

Não é também claro quantos anos terá Kubota de cumprir, uma vez que ainda há um processo em aberto por violação das leis de imigração birmanesas, cuja sentença deverá ser conhecida na próxima quarta-feira, de acordo com fontes diplomáticas citadas pela agência noticiosa japonesa Kyodo.

A pena máxima para uma tal infração é de dois anos de prisão.

Kubota foi preso em julho passado enquanto filmava protestos contra a junta militar.