Partilhar o artigo Rebeldes anunciam acordo com Rússia para retirar feridos de Ghouta oriental Imprimir o artigo Rebeldes anunciam acordo com Rússia para retirar feridos de Ghouta oriental Enviar por email o artigo Rebeldes anunciam acordo com Rússia para retirar feridos de Ghouta oriental Aumentar a fonte do artigo Rebeldes anunciam acordo com Rússia para retirar feridos de Ghouta oriental Diminuir a fonte do artigo Rebeldes anunciam acordo com Rússia para retirar feridos de Ghouta oriental Ouvir o artigo Rebeldes anunciam acordo com Rússia para retirar feridos de Ghouta oriental

Tópicos:

Gha,