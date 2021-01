Rebeldes controlam cidade a 750 quilómetros da capital

"Os rebeldes controlam a cidade, estão em todo o lado", declarou Rosevel Pierre Louis, chefe do gabinete regional da Missão da ONU na República Centro-Africana (Minusca) em Bangassou, na véspera da divulgação de resultados parciais das presidenciais de 27 de dezembro.

As forças armadas do país e as forças do governo "abandonaram as suas posições" e encontram-se na base da missão, adiantou.

"Os corpos de cinco elementos armados foram encontrados", indicou a Minusca numa mensagem na rede social Twitter, sem adiantar mais. A organização Médicos sem Fronteiras disse ter transportado 15 feridos.

No dia 19 de dezembro, uma coligação de grupos armados lançou uma ofensiva contra a capital para perturbar as eleições presidenciais e legislativas, mas estes grupos foram mantidos a alguma distância da capital pelas forças de manutenção da paz e por forças locais.

No sábado, os rebeldes lançaram um ataque contra Damara, um bastião do presidente cessante e favorito nas eleições, Faustin Archange Touadéra, a 70 quilómetros de Bangui, mas foram repelidos.

Portugal tem atualmente na República Centro-Africana (RCA) 243 militares, dos quais 188 integram a Minusca e 55 participam na missão de treino da União Europeia (EUTM), liderada por Portugal, pelo brigadeiro general Neves de Abreu, até setembro de 2021.