Rebeldes de Tigray anunciam participação nas negociações de paz na África do Sul

"A nossa delegação estará presente" segunda-feira na África do Sul, disse Kindeya Gebrehiwot, numa resposta à agência France-Presse (AFP).

As conversações, anunciadas pelo governo etíope, não foram imediatamente confirmadas pela UA ou por Pretória.

O governo federal etíope do primeiro-ministro Abiy Ahmed, que mantém desde novembro de 2020 um intenso conflito com a Frente Popular de Libertação de Tigray (TPLF, na sigla em inglês), anunciou na quinta-feira a participação nas negociações que nem a UA - cuja sede é em Adis Abeba - nem Pretória confirmaram oficialmente.

As anteriores negociações, convocadas no início de outubro na África do Sul pela UA, fracassaram antes mesmo de começarem, para o que foram invocadas dificuldades logísticas.

Na sexta-feira, o alto representante da UA para o Corno de África, o ex-presidente nigeriano Olusegun Obasanjo, que lidera os esforços de mediação, informou o Conselho de Paz e Segurança da UA "sobre o andamento do processo de paz para a Etiópia".

Esta reunião fechada do Conselho, órgão responsável pelos conflitos e questões de segurança dentro da organização panafricana, foi a primeira desde a retomada dos combates em 24 de agosto no norte da Etiópia, que pôs fim a cinco meses de trégua e às escassas esperanças de conversações que havia suscitado.

O Conselho de Segurança da ONU também se deve reunir hoje -- igualmente à porta fechada - para discutir a situação na Etiópia, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price.

As duas reuniões "demonstram a grande preocupação da comunidade internacional com a situação no norte da Etiópia", acrescentou.

A comunidade internacional tem manifestado a sua preocupação com a recente intensificação dos combates em Tigray, cercada pelas forças federais etíopes, apoiadas ao norte pelo exército da Eritreia - país que faz fronteira com a fronteira norte de Tigray - e ao sul por tropas de regiões etíopes vizinhas.

As forças etíopes e eritreias conquistaram na segunda-feira, após vários dias de bombardeamentos, Shire, uma das principais cidades de Tigray, com cerca de 100.000 habitantes antes da guerra e que acolheu muitas pessoas deslocadas pelo conflito.

Na passada segunda-feira, o secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que a situação na Etiópia estava a ficar "fora de controlo".

O preço desta guerra mortal, que decorre em grande parte longe de observadores independentes, com jornalistas impedidos de aceder a região, é desconhecido.

Sabe-se que provocou o deslocamento de mais de 2 milhões de pessoas e atirou centenas de milhares de etíopes para uma situação de quase fome e sem assistência humanitária, segundo a ONU.