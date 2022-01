Rebeldes de Tigray anunciam retoma dos combates na região de Afar

"Desde ontem de manhã [24 de janeiro], fomos obrigados a tomar medidas fortes para neutralizar a ameaça representada por "forças pró-governamentais" em Afar, disse a Frente de Libertação Popular de Tigray (TPLF, na sigla em inglês) num comunicado.

O conflito na província de Tigray mantém-se há quase 15 meses.

"As forças armadas de Tigray não têm intenção de ficar muito tempo em Afar nem desejam que o conflito se deteriore ainda mais", lê-se no comunicado.

O governo responsabiliza a TPLF pelos novos combates, dizendo que os últimos movimentos rebeldes "cortaram a principal artéria de ajuda humanitária em Tigray".

A estrada que liga a capital de Afar, Semera, à capital de Tigray, Mekele, é atualmente o único acesso à região, onde centenas de milhar de pessoas vivem em condições próximas à fome, segundo a ONU.

Na terça-feira, fontes humanitárias disseram que camiões que transportavam ajuda alimentar foram bloqueados num posto de controlo em Afar.

A guerra em Tigray eclodiu em 04 de novembro de 2020, quando o primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, enviou o exército federal para aquela província no norte do país, com a missão de retirar pela força as autoridades locais da TPLF que estavam a desafiar a autoridade de Adis Abeba há muitos meses.

O pretexto específico da invasão foi um alegado ataque das forças provinciais a uma base militar federal em Tigray, e a operação foi inicialmente caracterizada por Adis Abeba como uma missão de polícia, que tinha como objetivo restabelecer a ordem constitucional e responsabilizar judicialmente os responsáveis pela sua perturbação continuada.

Abiy Ahmed - laureado com o Nobel da Paz em 2019 -, declarou vitória três semanas depois da invasão, quando o exército federal capturou a capital provincial, Mekele. Em junho deste ano, porém, as forças afetas à TPLF já tinham retomado a maior parte do território de Tigray, e continuaram a ofensiva nas províncias vizinhas de Amhara e Afar.

Em novembro, as forças de Tigray e forças insurgentes aliadas da Oromia (outra província etíope) começaram a retirar das áreas ocupadas para a região de origem. Em contrapartida, o poder em Adis Abeba comprometeu-se em não voltar a invadir Tigray.

O exército federal assentou posições nas fronteiras de Tigray e retomou o controlo de várias posições anteriormente nas mãos da TPLF em Amhara e Afar. Entretanto, forças de Amhara invadiram já partes de Tigray ocidental.

O conflito na Etiópia provocou a morte de vários milhares de pessoas e fez mais de dois milhões de deslocados, deixando ainda centenas de milhares de etíopes em condições de quase fome, de acordo com a ONU.