Rebeldes maoistas matam pelo menos 22 membros das forças de segurança na Índia

O número de vítimas faz com que este seja o incidente mais letal dos últimos quatro anos.

As autoridades revelaram que as forças de segurança foram vítimas de uma emboscada este sábado quando regressavam de uma operação de busca numa zona próxima de uma floresta no distrito de Bijapur (estado de Chhattisgarh), um reduto dos rebeldes maoistas.

"Até ao momento temos a confirmação de que 22 elementos do pessoal encarregado da segurança foram mortos", afirmou o vice-diretor-geral da polícia estadual Ashok Juneja, adiantando que os rebeldes levaram as armas, munições, uniformes e sapatos das vítimas mortais.

Segundo a agência France-Presse (AFP), os feridos foram, entretanto, transportados para dois hospitais em Bijapur e Raipu, capital do estado de Chhattisgarh.

Ashok Juneja referiu que mais de uma dúzia de pessoas continuam desaparecidas, tendo ainda indicado que também há vítimas a registar do lado dos rebeldes, sem especificar um número.

Um polícia ouvido pela AFP alertou, por isso, que o balanço do número de vítimas poderá ainda aumentar.

Através do Twitter, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, já comentou o ataque, afirmando que "os sacrifícios dos corajosos mártires nunca serão esquecidos", enquanto o ministro do Interior, Amit Shah, escreveu que a Índia "continuará a lutar contra esses inimigos da paz e do progresso".

Ao longo dos últimos anos têm-se registado vários ataques de rebeldes maoistas que causaram a morte de milhares de pessoas.