Recandidatura, China e vacinação. Joe Biden anuncia objetivos para os EUA

Aos 78 anos - e como o Presidente mais velho a jamais tomar posse -, muitos pensariam que Biden só pensasse cumprir um mandato, mas. É a minha expectativa", afirmou, assim como "esperar" que a sua vice-presidente volte a concorrer ao seu lado.Joe Biden terá de provar que merece a renovação no cargo e esta quinta-feira, mais de dois meses após a sua tomada de posse,a que teve de dar atenção.Da pandemia de Covid-19 às relações com a China e com a Coreia do Norte, das crianças migrantes à retirada do Afeganistão,

Resposta à crise da migração



Algumas vezes ela foi feita pelo próprio, como na defesa da sua política migratória. Depois de, nos últimos dias, terem surgido imagens de dezenas de crianças sozinhas mantidas sem qualquer distanciamento em pavilhões junto à fronteira com o México, Joe Biden sacudiu a água do capote.







As condições de sobrelotação dos menores são "totalmente inaceitáveis", afirmou, explicando que, para já, ela se deve à falta de instalações. "Estamos a reconstruir a capacidade que deveria ter sido mantida e construída e que Trump desmantelou", disse.





Mais de 9.000 crianças chegaram aos Estados Unidos em fevereiro e março deverá ultrapassar as 14.000, deixando sem possibilidade resposta as autoridades fronteiriças. Sobre o antecessor, Biden manteve que "todas as suas políticas implementadas não foram de qualquer ajuda, nem diminuíram o fluxo dos imigrantes. Reverter as políticas de separação de crianças das mães... Nunca pedirei desculpa por isso", afirmou.



O Presidente desmentiu que a chegada dos migrantes sem papéis esteja a atingir um novo ponto de crise, referindo que nesta altura do ano se registam habitualmente picos de chegadas.







"Estamos a mandar embora a maioria das famílias que nos chegam", garantiu, apesar daquelas que o México recusa estarem a ser autorizadas a permanecer em terras norte-americanas. "Deverão ir-se todas embora", disse Biden.

Coreia do Norte vai ter "resposta"

O plano internacional foi outra das áreas em que Biden anunciou recuos nas decisões de Trump, embora, mais do que numa guerra económica.O Pentágono tem estado a preparar diversos dossiers e cenários face a crises que se avizinham e o calendário da saída militar norte-americana do Afeganistão, marcada por Trump para 1 de maio próximo, foi abordado esta tarde, para ser descartado em termos vagos.Joe Biden afirmou que a meta vai ser difícil de cumprir, mesmo se espera já a ter concluída no próximo ano. "", referindo as "outras nações que têm aliados NATO e tropas no Afeganistão".

A falta de acordo nas conversações entre o Governo afegão de Cabul e as forças Taliban tem estado a atrasar a retirada norte-americana, com a possibilidade de ofensivas na primavera e verão a serem equacionadas por todos os envolvidos.







Já face à Coreia do Norte, e perante o disparo de dois novos mísseis esta quinta-feira, sobre o Mar do Japão, Joe Biden revelou estar em "consultas com os nossos aliados" e prometeu que "vai haver respostas".

", prometeu, afastando implicitamente a possibilidade de um encontro semelhante aos ocorridos entre Donald Trump e o Presidente norte-coreano, Kim Jong Un.

Três vias contra a China

A grande incógnita e ameaça que enfrenta a maior potência do mundo está contudo na Ásia e assume-se cada vez mais como concorrente direta.

Esta tarde, Joe Biden lembrou que o Presidente chinês Xi Jinping, que "conhece bem desde os tempos como vice-presidente" de Barack Obama, "não tem um único osso democrático - com um d minúsculo - no corpo, mas é um tipo esperto, muito esperto".

O Presidente norte-americano anunciou as três linhas que irão guiar os próximos meses de contactos com Pequim.







Biden reconheceu primeiro que a China está a "ultrapassar-nos largamente em matéria de investimentos". "Sabemos que irá dar-se uma competição muito muito acentuada", afirmou "mas iremos insistir com a China para que cumpra as regras internacionais que garantem uma competição, práticas e um comércio, justos".

"Em segundo lugar,", referiu, esclarecendo que os Estados Unidos não irão à procura de confronto. "", garantiu, citando como exemplos o Mar do Sul da China e Taiwan, áreas sobre as quais Pequim tem estado a estender as asas militares."Em terceiro lugar, de forma a competir com eficácia...", anunciou o Presidente.. Os chineses têm um objetivo global e não os critico por isso, de se tornarem na potência líder do mundo, o país mais rico do mundo e o país mais poderoso do mundo. Isso não vai suceder no meu turno, porque", prometeu Joe Biden.

200 milhões de doses administradas

O democrata afirmou aliás que "estamos a começar a ver sinais de esperança na nossa economia". "A maioria dos analistas económicos têm estado a rever para cima as suas projeções do crescimento económico a ter lugar este ano.".Joe Biden prometeu ainda recuperar muitas das infraestruturas envelhecidas do país, com destaque para o ensino.

"Quantas escolas há onde os miúdos não podem beber água da torneira? Quantas escolas contêm ainda asbestos, quantas escolas na América para onde enviamos os nossos filhos, não têm ventilação adequada? Quantos edifícios escolares, ou complexos de escritórios, desperdiçam milhares de milhões de barris de combustível ao longo do tempo, porque não conseguem conter o calor ou o ar condicionado porque este se escapa por janelas mal calafetadas? É espantoso. Há muito que podemos fazer que é bom, dá saúde às pessoas e cria bons empregos". Joe Biden







De forma a que nada impeça a recuperação económica, o Presidente mostrou-se determinado em avançar com a vacinação contra a Covid-19, de forma a poder controlar o vírus e anunciou um novo objetivo, de ter 200 milhões de doses administradas quando completar os primeiros 100 dias da sua presidência. Faltam 42 dias.

", anunciou Biden. Inicialmente, a previsão era de 100 milhões de pessoas vacinadas nessa data, mas o objetivo foi alcançado em 58 dias e já foi ultrapassado.", declarou.