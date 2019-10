Receita de Trump para parar imigrantes: crocodilos, cobras e tiros para as pernas

RTP02 Out, 2019, 17:42 / atualizado em 02 Out, 2019, 17:51 | Mundo

Do fosso com crocodilos ou cobras a um muro eletrificado, as ideias de Donald Trump para travar a imigração latino-americana foram reveladas ao mundo pelo manuscrito de um livro, ainda por publicar.



Os dois correspondentes do New York Times, Michael D. Shear e Julie Hirschfeld Davis, contaram a “semana frenética de fúria presidencial” que a política norte-americana viveu em março deste ano.



Já então o Presidente dos Estados Unidos queria, a todo o custo, impedir a entrada de imigrantes no país.



Inicialmente, Donald Trump sugeriu que as forças militares disparassem às pernas dos imigrantes para os travar. Porém, não ficou por aqui. Um muro eletrificado e carregado de picos também passou pela mente do chefe de Estado norte-americano. Contudo, a construção de um fosso inundado de água e repleto de cobras ou crocodilos parece ter sido a ideia mais radical.



“Em privado, o Presidente falou com frequência sobre a possibilidade de fortalecer um muro na fronteira com uma trincheira cheia de água, com cobras e crocodilos, instando os seus colaboradores a fazerem uma estimativa de custos”, adiantou o New York Times.



Para além disso, Donald Trump ainda pediu um muro “eletrificado e com espigões capazes de cortar carne humana no topo”.



No entanto, a semana “frenética” de Trump não se limitou aos detalhes para a construção do muro na fronteira com o México.



O livro “Border Wars: Inside Trump’s Assault on Immigration”, baseado em várias fontes ligadas à Casa Branca e à Administração de Trump, ainda partilha uma das reuniões que ocorreram na Casa Branca.



“Estão a fazer com que pareça um idiota”, terá gritado Donald Trump dentro das paredes da Sala Oval.



A insatisfação de Donald Trump terá vindo ao de cima quando viu o seu plano fracassado. O Presidente queria aumentar a política de controlo de migração através do total encerramento da fronteira para impedir a entrada de pessoas e bens.



“A minha campanha foi sobre isto, isto é a minha causa”, terá alegado o chefe de Estado norte-americano.



Contudo, os assessores temeram que os turistas norte-americanos ficassem impedidos de regressar ao país e que os danos colaterais dessa medida provocassem tensões nas relações comerciais entre os dois países.



O conteúdo do livro “Border Wars: Inside Trump’s Assault on Immigration”, dos autores Michael D. Shear and Julie Hirschfeld Davis, é conhecido por agora através de uma pré-publicação. Porém, a obra só vai ser publicada na próxima terça-feira, dia 8.