Recenseamento de comunidade cigana em Itália gera protestos

O recenseamento da população tendo por base questões étnicas vai contra a lei italiana. Por essa razão, Salvini declara que não tem a intenção de criar um arquivo separado para a comunidade cigana. Pelo contrário, diz-se preocupado com o destino das crianças pertencentes a estas comunidades, que são proibidas pelos pais de frequentar as escolas locais.

A sua preocupação, no entanto, não deixa de ser contraditória quando afirmou à estação de televisão italiana Telelombardia que ”infelizmente teremos de manter os ciganos com cidadania italiana, não os podemos expulsar”.



Luigi Di Maio, vice-primeiro ministro pelo Movimento Cinco Estrelas (M5S) afirma estar "satisfeito por saber que Salvini negou a hipótese de registar e recensear imigrantes, porque se algo é inconstitucional, não pode ser feito”. O Movimento Cinco Estralas, um partido antissistema, coligou-se à Liga Norte em maio.

Proposta cria agitação dentro e fora do Governo

In meno di un mese di #GovernoDelCambiamento abbiamo già assistito a : 1) respingimento migranti. 2) finta chiusura dei porti. 3) ipotetici dazi sul riso asiatico. 4) Interrogatorio di giornalisti. 5) schedatura di cittadini italiani di etnia rom. L’ITALIA È TORNATA AL 1938 — Monica Cirinnà (@MonicaCirinna) 18 de junho de 2018





Não existem números oficiais, mas de acordo com uma associação próxima da comunidade cigana em Itália, vivem no território italiano entre 120 mil e 180 mil ciganos, a maioria da nacionalidade italiana.



Salvini tem levantado várias vozes na opinião pública desde a semana passada, quando recusou a entrada de um navio humanitário com 630 migrantes num porto italiano. O navio, apelidado de Aquarius, acabou por ser aceite pelo Governo espanhol. Os migrantes chegaram este domingo ao porto de Valência.





























A imprensa italiana noticiou esta terça-feira a irritação do presidente do Conselho, Giuseppe Conte, que alegadamente telefonou a Salvini. No entanto, o novo chefe do Governo italiano, que esteve em Berlim na segunda-feira, não falou publicamente sobre o caso.Por outro lado, a oposição de esquerda disparou sobre a proposta de Matteo Salvini, lembrando-o das leis raciais aprovadas durante o período fascista na década de 1930.No final doda senadora do Partido Democrata (PD), Monica Cirinna, pode ler-se que "a Itália regressou a 1938". O ano marcou o voto das leis raciais dirigidas a judeus italianos durante o período da II Guerra Mundial.