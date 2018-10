Recenseamento eleitoral guineense não está a ser bem feito - PSR

Lusa18 Out, 2018, 08:08 | Mundo

Victor Gomes Pereira, que é também ministro da Comunicação Social da Guiné-Bissau, afirmou que não acredita que o recenseamento seja concluído a tempo - prazo previsto de sábado -, mas não quis colocar em causa a data para as eleições legislativas, marcadas para 18 de novembro.

"Não acreditamos. Não seremos nós a denunciar a data. A data foi decretada pelo Presidente da República (José Mário Vaz)", disse.

Para o porta-voz do PRS, caso a data não seja respeitada, os responsáveis pelo recenseamento, "primeiro-ministro inclusive", deverão dizer que não estão em condições de cumprir a tarefa incumbida pelo chefe de Estado.

Victor Gomes Pereira apontou ilegalidades ao processo.

"O recenseamento não está a ser bem feito. Não está a seguir a tramitação da lei, e a lei é claríssima. Desde logo, criaram duas comissões `ad hoc` totalmente estranhas para o acompanhamento do processo", referiu o ministro.

O porta-voz do PSR registou ainda as alterações dos distritos eleitorais, o que para Victor Gomes Pereira constitui uma forma de lesar os partidos em áreas com tradições partidárias.

"Quando se trata de populações muito afetas a determinados partidos, não veem as mesas (...), as mesas aparecem noutros sítios", denunciou.

Victor Gomes Pereira mostra-se, no entanto, receoso que se chegue ao fim do prazo inicial, 20 de outubro, e se fique pelos mínimos de 50% estabelecidos pela lei.

"Estamos a 200.000 [220.000 eleitores recenseados, 25% do total]. Temos o receio que se chegue a sábado, que é dia 20, e se diga que não. Que afinal completamos aquilo que são as exigências da lei, que é mais de 50%. Com todas estas situações anómalas que têm estado a acontecer", criticou.

O ministro diz que está prevista, para domingo, uma marcha que contará com "milhares e milhares de pessoas" que protestarão contra a situação, avançando: "complementarmente, teremos de ir aos tribunais.

Ainda assim, Victor Gomes Pereira acredita que é possível concluir o recenseamento com sucesso, caso haja um entendimento entre todos os partidos.

"Em função da percentagem que for satisfeita por todos os partidos legalmente constituídos e que concorrem às eleições, aí podemos nos sentar e acertar e recuar nos outros requisitos legais para acertarmos uma data, e se calhar o 18 de novembro será uma data exequível", vaticinou.

A 06 de setembro, o Grupo das Organizações da Sociedade Civil para as Eleições na Guiné-Bissau considerou que a realização das legislativas a 18 de novembro era "tecnicamente inviável", posição partilhada pela Comissão Nacional de Eleições (CNE), que defendeu, no dia seguinte, um novo cronograma eleitoral.

O recenseamento eleitoral na Guiné-Bissau deveria ter decorrido entre 23 de agosto e 23 de setembro, mas atrasos na receção dos `kits` para registo biométrico dos cidadãos obrigou a que o processo só tivesse início a 20 de setembro.

Em abril, o presidente da CNE, José Pedro Sambu, tinha alertado para a necessidade de serem disponibilizados fundos para o início de recenseamento eleitoral em julho de 2018, tendo previsto na altura que haveria cerca de 900 mil eleitores no país.