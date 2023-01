Recenseamento eleitoral piloto em Moçambique arranca a 1 de fevereiro

O teste vai decorrer nos distritos de Meconta, Mogovolas e Murrupula, na província de Nampula, norte de Moçambique, nos distritos de Mossurize, Vandúzi e Macate, na província de Manica, centro, e nos distritos de Matutuíne, Magude e Moamba, na província de Maputo, sul.

A operação vai durar 20 dias e destina-se ao "aperfeiçoamento e teste do material a ser usado na fase derradeira do censo eleitoral, no âmbito das sextas eleições autárquicas previstas para 11 de outubro".

A campanha de educação cívica para a mobilização de potenciais eleitorais dos distritos alvo vai arrancar na sexta-feira.

Depois do recenseamento eleitoral piloto, a inscrição definitiva de todos os potenciais votantes deverá decorrer entre abril e junho, depois da época das chuvas.

Moçambique começa em 2023 um novo ciclo eleitoral, com a realização das eleições autárquicas, seguidas das gerais em 2024 (presidenciais, legislativas, provinciais e as primeiras distritais).