Recenseamento na Guiné-Bissau vai prolongar-se até atingir o maior número possível de eleitores

Lusa22 Nov, 2018, 12:51 | Mundo

Na terça-feira, também em comunicado, o Governo da Guiné-Bissau tinha anunciado que o recenseamento eleitoral, que deveria ter terminado a 20 de novembro, se iria prolongar por mais duas semanas, até 05 de dezembro.

"Na realidade aquele anúncio devia fazer alusão ao prolongamento do contrato" das pessoas que estão a fazer o recenseamento, refere o comunicado do gabinete do primeiro-ministro, Aristides Gomes, distribuído à imprensa.

Segundo o documento, o recenseamento vai prolongar-se na perspetiva do Presidente da República, José Mário Vaz, para "atingir o maior número possível de potenciais eleitores".

"Com efeito, apresentamos as nossas devidas desculpas pelo eventual erro de comunicação formal sobre a prorrogação das operações de recenseamento", refere.

As legislativas na Guiné-Bissau estavam marcadas para 18 de novembro, mas dificuldades técnicas e financeiras levaram a atrasos no início do recenseamento, que acabou por ter de ser prolongado para além da data prevista para a realização das eleições.

O Presidente guineense, José Mário Vaz, anunciou já que só marcará a nova data das legislativas após o recenseamento estar completo.

O número total de eleitores recenseados até segunda-feira foi de 654.769 ou 74% dos cerca de 886 mil estimados pelo Instituto Nacional de Estatística guineense, informou terça-feira Aristides Gomes.

O Governo guineense apela também aos cidadãos eleitores para fazerem o seu recenseamento para participarem nas eleições.