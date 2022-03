Recolher obrigatório. Kiev debaixo de fortes bombardeamentos durante a noite

Recolher obrigatório em Kiev | Foto: Marko Djurica - Reuters

A capital regista embates entre as forças russas e as forças ucranianas. Um prédio de habitação foi atingido. Kiev está deserta, devido ao recolher obrigatório extremo.

As negociações entre Rússia e a Ucrânia prosseguem, com cedências ucranianas no que toca à adesão à NATO, mas com outros temas que serãpo difíceis de aceitar.