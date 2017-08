Recolher obrigatório vigora na cidade de Houston

A decisão foi anunciada pelo autarca da cidade que explicou que o objetivo é evitar saques e que haja pessoas a conduzir durante a noite.



Isso mesmo confirmou à Antena 1, Ruben Ramires, um cidadão português que vive naquela cidade.



No que diz respeito às condições meteorológicas o pior parece já ter passado.



Ruben Ramires sublinha que apesar de existirem ainda várias zonas submersas, a chuva já acalmou.





Nesta altura a guarda costeira continua com várias operações de resgate. No último balanço feito as autoridades adiantaram que já fizeram mais de 4300 salvamentos desde domingo só na área de houston.Milhares de pessoas estão em abrigos.O número de mortos devido à passagem da tempestade Harvey pelos Estados Unidos, subiu para pelo menos 18, com três novas vítimas confirmadas em Houston, no estado do Texas.Os moradores num raio de 2,4 quilómetros em torno de uma fábrica de produtos químicos no condado de Harris, no Texas, foram retirados na noite de terça-feira por precaução devido ao risco de incêndio ou explosão.