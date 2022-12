Reconstrução da Ucrânia discutida em Paris

Ajudar o povo ucraniano a ultrapassar as adversidades do conflito e de um inverno rigoroso, mas também preparar a reconstrução do país, são os principais objetivos das duas reuniões realizadas na capital francesa.Na sede do Ministério dos Negócios Estrangeiros francês vai decorrer a Conferência internacional “Solidários com o povo ucraniano”, organizada pelos governos de França e da Ucrânia e que vai contar com a participação de mais de 40 países, incluindo Portugal que está representado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho.Também estarão presentes cerca de 20 organizações internacionais e instituições financeiras.Este encontro tem o objetivo de promover um mecanismo de cooperação cujas áreas de ação deverão incluir a reabilitação imediata das infraestruturas essenciais nos domínios da eletricidade, água, alimentação, saúde, transportes e mobilidade.Estão previstas intervenções na reunião multilateral, entre outras, dos presidentes francês e ucraniano, Emmanuel Macron e Volodymyr Zelensky, respetivamente, e do primeiro-ministro ucraniano, Denys Chmyhal.Já durante o período da tarde, o Ministério das Finanças francês recebe uma reunião bilateral, mais centrada na reconstrução e em objetivos a longo prazo, segundo explicou a Presidência francesa. Cerca de 500 empresas francesas participam nesta reunião.