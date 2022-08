Reconstrução de Mocímboa da Praia vai incluir reordenamento urbano para reforçar segurança

"Há necessidades de rever [o ordenamento], de modo que as populações que estão de regresso tenham melhores condições", disse o diretor dos Serviços Provinciais do Ambiente em Cabo Delgado, Reinildo Jamane, citado hoje pela Rádio Moçambique.

Mocímboa da Praia foi o distrito em que grupos armados protagonizaram o seu primeiro ataque no dia 05 de outubro de 2017, tendo a sua vila sede sido, por muito tempo, descrita como a "base" dos rebeldes.

Após mais de um ano nas "mãos" de rebeldes, Mocímboa da Praia foi saqueada e quase todas as infraestruturas públicas e privadas foram destruídas, bem como os sistemas de energia, água, comunicações e hospitais.

No total, cerca de 62 mil pessoas, quase a totalidade da população, abandonaram a vila costeira devido ao conflito nos últimos quatro anos, com destaque para as fugas em massa que ocorreram após a intensificação das ações rebeldes em junho de 2020.

Segundo o diretor dos Serviços Provinciais do Ambiente em Cabo Delgado, o reordenamento da vila vai também servir para melhorar as condições de segurança paras populações que gradualmente regressam às suas zonas de origem.

A reabilitação de infraestruturas do Estado destruídas em pelo menos sete distritos afetados pelo conflito armado em Cabo Delgado vai custar perto de 638 milhões de meticais (cerca de 10 milhões de euros), Segundo dados avançados em julho pelo Ministério da Administração Estatal e Função Pública.

A maior parte do valor vai ser aplicada na reconstrução de infraestruturas do Estado em Mocímboa da Praia, entre os mais afetados pela violência armada no Norte de Moçambique.

No geral, o Plano de Reconstrução de Cabo Delgado, aprovado pelo Conselho de Ministros de Moçambique em setembro do ano passado, está orçado em 256 milhões de euros e visa responder à destruição, bem como à crise humanitária provocada pelos ataques armados que eclodiram na província em 2017.

A província de Cabo Delgado é rica em gás natural, mas aterrorizada desde 2017 por rebeldes armados, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

Há cerca de 800 mil deslocados internos devido ao conflito, de acordo com a Organização Internacional das Migrações (OIM), e cerca de 4.000 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED.

Desde julho de 2021, uma ofensiva das tropas governamentais com o apoio do Ruanda a que se juntou depois a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) permitiu recuperar zonas onde havia presença de rebeldes, mas a fuga destes tem provocado novos ataques noutros distritos usados como passagem ou refúgio.