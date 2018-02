Reconstrução do Iraque pode ser uma oportunidade para empresas portuguesas, admite Teresa Ribeiro

Foto: Mário Cruz - Lusa

Os conferencistas coincidiram na opinião de que o Estado Islâmico foi erradicado do Iraque. Persistem algumas bolsas na Síria.



Quanto à reconstrução do Iraque, a secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros, Teresa Ribeiro, que representa Portugal nesta conferência, diz que o grande desafio é o que se segue. O Estado Islâmico perdeu território, mas a mensagem continua a passar nas redes sociais.



Esta quarta-feira, o debate no Kuwait é à volta da reconstrução do que foi destruído na guerra contra o Estado Islâmico. Portugal tem tido ação no Iraque em termos de formação de militares e polícia e também na desminagem do terreno.



Teresa Ribeiro, em entrevista à jornalista da Antena 1 Ana Isabel Costa, admite que o processo de reconstrução pode ser uma oportunidade para as empresas portuguesas, se as empresas quiserem.