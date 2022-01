Recorde mundial. EUA registam um milhão de casos covid em 24 horas

Em França, a pandemia alastra também com preocupação para as autoridades. Hoje foram confirmadas mais de 271 mil infeções. O parlamento discute há dois dias o passe vacinal debaixo de grande tensão política e social.



No Reino Unido, há também um novo recorde: cerca de 220 mil casos.



Boris Jonhson falou esta tarde ao país. O Governo britânico não vai impor nenhum confinamento, mas avança com hospitais de campanha e a ajuda dos militares para tentar retirar pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde.



O Reino Unido tem nove milhões de pessoas elegíveis para serem vacinadas que se recusam a fazê-lo.