Recuo de Trump. Adiado comício em data e local criticados pela comunidade negra

Criticado por adversários e mesmo por apoiantes, no ambiente político de revolta pelo homicídio de George Floyd, Trump decidiu recuar e anunciou no Twitter que o comício seria adiado de um dia, para não coincidir com o feriado abolicionista, admitindo que o comício, "infelizmente, iria cair sobre o feriado de Juneteenth" e admitindo também que a decisão de adiar foi tomada porque "muitos dos meus amigos e apoiantes afroamericanos se dirigiram a nós sugerindo que ponderássmos alterar a data".

We had previously scheduled our #MAGA Rally in Tulsa, Oklahoma, for June 19th – a big deal. Unfortunately, however, this would fall on the Juneteenth Holiday. Many of my African American friends and supporters have reached out to suggest that we consider changing the date out...