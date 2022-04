Rede de Direitos Humanos de Moçambique pede instrumento de proteção face a "ameaças"

"É, pois, importante a adoção de instrumento legal próprio de proteção dos direitos dos defensores de direitos humanos" em Moçambique, refere a Rede Moçambicana dos Defensores de Direitos Humanos (RMDDH), num relatório que faz avaliação do ano 2021.

A rede considera que a situação dos direitos humanos e do Estado de direito democrático mostra-se "cada vez mais ameaçada" no país, a avaliar pelas limitações e violações dos direitos e liberdades fundamentais de ativistas, com destaque para o exercício à manifestação, liberdade de expressão, acesso à justiça, integridade física e direito à informação.

Segundo o RMDDH, no ano de 2021, os ativistas "trabalharam num ambiente político extremamente hostil", marcado por "violações de diversa natureza", diante de uma "atitude apática das instituições de justiça, em especial o Ministério Público".

No relatório, a rede relata alguns episódios de violação dos seus direitos, pedindo que se "explore outros meios legais e eficazes para reforçar a [sua] proteção".

A associação refere ainda que os defensores de direitos humanos em Moçambique são vítimas de ameaças, campanhas de difamação, prisões arbitrárias e maus-tratos, estando sob o "risco de ataques violentos e assassínios por gangues de criminosos, inclusive a mando de órgãos ou entidades do Estado".

"Os jornalistas constituíram a classe dos defensores de direitos humanos que mais limitações ilegais dos seus direitos sofreram", acrescenta-se no documento.

Apesar das dificuldades, os ativistas celebram as distinções que tiveram em 2021, considerando que "revelam que eles não se curvam perante a intimidação dos poderes instituídos".