Rede de Direitos Humanos pede responsabilização no assassinato de ruandês em Moçambique

A rede "exige que as autoridades moçambicanas investiguem e responsabilizem todas as pessoas envolvidas" no assassinato do empresário, na segunda-feira, disse a RMDDH numa nota enviada à comunicação social.

O empresário ruandês da área do comércio, Revocat Karemangingo, a residir em Moçambique desde 1996 - onde se refugiou após o genocídio no Ruanda em 1994 -, foi morto a tiro perto de casa quando voltava de automóvel, sozinho, de um dos seus armazéns de venda de refrigerante e cervejas, segundo a Polícia da República de Moçambique (PRM).

Os defensores dos direitos humanos exigiram ainda que o Governo moçambicano "cumpra integralmente" a Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto dos Refugiados, considerando o assassinato do empresário "bárbaro e cobarde".

O Governo de Moçambique "deve proteger e oferecer condições de segurança a todos os refugiados que se encontram no território nacional", referiu a organização.

A RMDDH manifestou receio sobre a possibilidade de Maputo ter dado "carta branca" a Kigali para "caçar refugiados críticos ao regime de Paul Kagame" em Moçambique, na sequência do apoio militar disponibilizado por aquele país.

Tropas do Ruanda estão desde julho a apoiar Moçambique a debelar a insurgência armada na província norte de Cabo Delgado no âmbito das relações bilaterais entre os dois países.

"O destacamento militar do Ruanda aconteceu cerca de 45 dias depois do desaparecimento forçado de Ntamuhanga Cassien", destacou a rede dos defensores dos direitos humanos.

Este é o terceiro incidente a envolver cidadãos ruandeses refugiados em Moçambique, este ano, depois do desaparecimento, em maio, do jornalista Ntamuhanga Cassien, que residia na ilha de Inhaca, Maputo.

Há menos de um mês, avançou à Lusa o presidente da Associação dos Ruandeses Refugiados em Moçambique, Cleophas Habiyareme, o secretário da associação e o seu irmão foram alvo de uma tentativa de rapto.

Segundo o responsável, a comunidade de ruandeses residentes em Moçambique está "aterrorizada e com medo", questionando a segurança no país.

Líder do Ruanda desde 1994, a Paul Kagamé é atribuído o desenvolvimento do país após o genocídio de tutsis daquele ano, mas o chefe de Estado é também acusado de limitar a liberdade de expressão e de reprimir a oposição.

A organização Human Rights Watch (HRW) acusou no final de março as autoridades ruandesas de estarem a limitar a população que recorre à Internet para se expressar no país, depois de restringirem a liberdade de expressão nos órgãos de comunicação social.

A restrição de liberdades tem também sido denunciada e condenada por outras organizações como a Repórteres sem Fronteiras e a União Europeia (UE).

O genocídio no Ruanda foi responsável pela morte de mais de 800.000 pessoas, principalmente da minoria tutsi, entre abril e julho de 1994.