Rede de pedofilia. Polícia australiana detém 14 homens e salva 46 crianças

Em causa a produção e a partilha de imagens e vídeos contendo abusos sobre crianças, através de uma rede

As vítimas tinham idades compreendidas entre os 16 meses e os 15 anos. Dezasseis das vítimas frequentavam todas a mesma creche.







Um dos detidos é um antigo trabalhador de uma creche em Nova Gales do Sul, com acesso a 30 crianças, referiu a polícia. O homem de 27 anos enfrenta mais de 300 acusações, incluindo abuso sexual. Os 14 detidos enfrentam um total de 828 acusações de exploração, bem como acusações de bestialidade envolvendo quatro animais. Os suspeitos têm entre 20 e os 48 anos.



“Estes homens alegadamente produziram material contendo abusos de crianças para o prazer depravado dos seus pares, com absolutamente nenhuma preocupação com os efeitos duradouros das suas ações nestas crianças”, disse o responsável da polícia australiana, Christopher Woods.



“Nenhuma criança pode ser sujeita aos abusos e violência de pessoas que têm posições de poder e de confiança nas suas vidas, seja um membro da família, um trabalhador da creche ou um treinador de futebol”, acrescentou.. Em fevereiro foi detido um homem em Wyong, a norte de Sidney. O homem de 30 anos foi então acusado de 89 ofensas, incluindo o abuso de duas crianças.As autoridades conseguiram então chegar a fóruns sociais onde imagens e vídeos eram produzidos e partilhados.”, revela a polícia australiana em comunicado desta quarta-feira.No mês passado, a Polícia Federal da Austrália já tinha desferido um golpe numa outra rede de exploração infantil, com a detenção de 44 homens por toda a Austrália.