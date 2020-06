Rede Europeia dos Conselhos do Poder Judiciário expulsa Conselho polaco

O presidente da Polónia, Andrzej Duda, aprovou a lei que gerou controvérsia. Desde que esta entrou em vigor em fevereiro, já dezenas de juízes foram punidos.





Os juízes podem ser sujeitos a multas ou até serem demitidos das suas funções, caso questionem as decisões ou a legalidade de outro juiz, câmara ou tribunal, assim como, a própria reforma do Governo. Além disso, nenhum juíz pode ser politicamente ativo.





Em abril, a UE abriu um processo contra a Polónia em defesa da independência do poder judicial. E há dois dias, sindicatos dos juízes e de magistrados do Ministério Público entregaram à Comissão Europeia e à embaixada da Polónia em Portugal uma denúncia sobre violações da independência do poder judicial naquele país.





A carta conjunta, assinada pelos presidentes da Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP), Manuel Soares, e do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP), António Ventinhas, foi entregue ao embaixador da Polónia e à representante da Comissão Europeia em Portugal, para "sensibilizar para a delicada situação da independência judicial" naquele país da União Europeia (UE).





A iniciativa visou assinalar a véspera do "início do primeiro julgamento disciplinar do juiz Igor Tuleya, ao abrigo de uma iniciativa que terá lugar em várias capitais Europeias, com o patrocínio da Medel -- Magistrados Europeus pela Democracia e Liberdades e da Associação Europeia de Juízes.





A situação não é inédita, já que em março de 2019 magistrados portugueses da Medel haviam alertado para este "problema crescente" relativamente a países do leste europeu, como a Polónia, Hungria, Roménia ou Bulgária.





A reunião por vídeoconferência desta quarta-feira acabou por decidir dar início ao processo de expulsão do Conselho polaco da ENCJ.





Para o Conselho polaco se poder "pronunciar devidamente sobre esta decisão", refere ainda a nota do CSM enviada esta tarde à comunicaão-social, "ficou decidida na reunião de hoje da ANCJ, a realização de um novo encontro presencial, dado que o de hoje decorreu por videoconferência, quando as condições sanitárias derivadas da Covid-19 o permitirem".





"Na mesma reunião foi ainda aprovada a participação dos Conselhos Superiores do Reino Unido como observadores e a eleição do CSM português para integrar o Comité Executivo da Rede", conclui o comunicado do CSM.