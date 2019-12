Redes sociais deixaram de aproximar cidadãos e são espaço de cobardes, acusa Ordem dos Jornalistas da Guiné Bissau

"As redes sociais já perderam há muito tempo o papel de aproximação dos cidadãos, ou seja, na Guiné-Bissau as redes sociais passaram a ser um meio de um grupinho de pessoas, cobardes, que insultam e mentem e isto não pode continuar assim", lamentou António Nhaga, em declarações à agência Lusa.

As redes sociais na Guiné-Bissau, principalmente o Facebook, têm sido utilizadas para divulgar notícias falsas e muitas vezes associando às denominadas `fake news` o nome de órgãos de comunicação social estrangeiros a trabalhar no país.

As notícias falsas aumentam conforme o momento político que o país vive e intensificam-se sempre com as campanhas eleitorais. O fenómeno já tinha sido registado durante a campanha eleitoral para as legislativas de março e prosseguiu com a campanha eleitoral para as presidenciais, cuja segunda volta decorre no dia 29.

"O problema é que essas pessoas estão fora do nosso controlo e ligadas aos partidos políticos. Essas pessoas têm sempre alguém que transmite a mensagem e em função do dinheiro que recebe. Não há forma de controlar isso, por enquanto", afirmou o Bastonário da Ordem dos Jornalistas guineense.

Sublinhando que a ordem está a tentar criar condições para monitorizar esse comportamento, António Nhaga disse que o facto é que continua a "haver uma avalanche nas redes sociais de pessoas que mentem" e há jornalistas que estão a "cair nessa área".

"Se continuarmos a fazer informação de qualidade, com isenção e imparcialidade poderemos triunfar", pediu aos jornalistas o bastonário.

Mas, segundo António Nhaga, o fenómeno está a ter mais impacto no interior do que em Bissau.

"No interior há muita gente, sobretudo jovens, que não conseguem saber nada. Qualquer coisa que leem no telefone, consomem. O nível de informação e de conhecimento é insignificante", afirmou, salientando que estão a ser vítimas das `fake news`, principalmente nesta altura de campanha eleitoral.

Questionado sobre se aquele tipo de abordagem pode prejudicar os candidatos à Presidência guineense, o bastonário disse que sim e "de que maneira".

"Há pessoas que em vez de votarem num projeto claro, não vão ter a visão, porque as pessoas mentem e às vezes a pessoa que mente é alguém ligado à comunidade. O interior está a ser consumido por notícias falsas por falta de verificação", disse, salientando que basta uma pessoa de Portugal ou Inglaterra enviar qualquer coisa que eles acreditam "piamente".

Mais de 760.000 guineenses escolhem no dia 29 o próximo Presidente da Guiné-Bissau, entre Domingos Simões Pereira, apoiado pelo Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), e Umaro Sissoco Embaló, apoiado pelo Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15).