Reduzir o aquecimento do planeta. Quem fez o trabalho de casa?

Foto: Reuters

Há seis anos, a maior parte dos países do mundo comprometeram-se em Paris a limitar o aquecimento do planeta a 1,5ºC até ao final do século. Agora, seis anos depois, na Escócia, é a hora de apresentar os planos e os prazos concretos de cada país para cumprir o objetivo. A jornalista Rita Colaço foi ver quem fez e quem não fez o trabalho de casa.