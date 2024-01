Reeleição de Donald Trump nos EUA favorável a Governo pró-russo sérvio consideram analistas

"Do ponto de vista da política externa, a eleição de Donald Trump irá alinhar-se com [o presidente russo, Vladimir] Putin em muitos aspetos e mostrará o tipo de enfoque e de abordagem para a resolução dos problemas dos Balcãs que vimos na sua primeira presidência, quando Vucic foi convidado para a Casa Branca", afirmou hoje Munter, durante um debate organizado pelo centro de estudos britânico Henry Jackson Society.

O antigo embaixador dos EUA na Sérvia (2007-2009) acredita que o presidente sérvio vai manter a política de querer aderir à UE e, ao mesmo tempo, manter a estreita relação com a Rússia.

"Ele calcula que pode jogar nos dois lados e esperar uma vitória de Trump", afirmou.

A opinião é partilhada pelo professor em Estudos de Segurança na Universidade de Belgrado, Filip Ejdus, que também calcula que o regime "reforce a sua parceria estratégica com Moscovo e Pequim nos próximos tempos e, potencialmente, com Washington, especialmente se Donald Trump regressar à Casa Branca em novembro".

"O regime tentará simultaneamente neutralizar algumas das críticas europeias e apelos a uma investigação internacional das eleições, fazendo algumas aberturas ao Ocidente no que diz respeito, por exemplo, à extração de lítio, à venda de mais armas que vão acabar na Ucrânia ou a alguns passos simbólicos no alinhamento com a Política Externa e de Segurança Comum da UE", afirmou.

Porém, este académico salienta que Vucic quer manter as boas relações com Moscovo, "de modo a poder compensar as pressões do Ocidente relativamente ao regime cada vez mais autoritário no país e às políticas revisionistas na região".

"O interesse estratégico da Rússia é preservar o regime de Alexander Vucic, porque sabe que, sob o seu comando, a Sérvia nunca vai aderir às sanções ocidentais contra a Rússia e não fará parte nem da UE nem da NATO", explicou.

O Partido Progressista Sérvio (SNS), do Presidente Aleksandar Vucic, venceu as eleições legislativas e locais de 17 de dezembro, cujos resultados foram contestados pela oposição.

Observadores internacionais, incluindo a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), também relataram "irregularidades", nomeadamente "compra de votos" e "enchimento de urnas".

A Sérvia está no centro de tensões na região dos Balcãs, que sofreram a dissolução sangrenta da antiga Jugoslávia na década de 1990.

As tensões giraram principalmente em torno da antiga província sérvia do Kosovo, que declarou independência em 2008, o que a Sérvia e os seus mais próximos aliados - Rússia e China - não reconhecem.

A NATO mantém tropas de manutenção da paz no Kosovo desde 1999, quando a aliança militar ocidental interveio para impedir a repressão sangrenta de Belgrado contra os separatistas albaneses do Kosovo.

Mas o Exército sérvio também tem laços estreitos com a Rússia, de onde tem adquirido a maior parte das suas armas, incluindo aviões de caça e tanques de guerra.

Embora procure formalmente a adesão à União Europeia, a Sérvia recusou-se a introduzir sanções contra a Rússia pela sua agressão à Ucrânia.