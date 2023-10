Um refém israelita que está nas mãos do Hamas pede com urgência a obtenção da nacionalidade portuguesa. O pedido já chegou ao Governo português. O Ministério da Justiça disse à RTP que está a analisar o processo em conjunto com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, tendo em conta o contexto no terreno. A família do refém acredita que os que tiverem dupla nacionalidade possam ter mais hipóteses de ser libertados.